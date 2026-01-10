اطلاق مشروع "تسليم النفس".. الاستخبارات الأوكرانية تتحرك بشأن التحاق العراقيين بالجيش الروسي

اطلق مشروع "أريد أن أعيش" الاوكراني الخط الساخن من قبل مديرية الاستخبارات الأوكرانية والذي يسمح للمجندين في الجيش الروسي تسليم انفسهم الى الجيش الاوكراني، وقال المشروع إن بصدد تشكيل لجنة حكومية خاصة للتحقيق في تجنيد للقتال في الحرب الروسية ضد أوكرانيا ومنع ذلك.وأبلغ القائم بالأعمال العراقي في أوكرانيا، طارق ، المسؤولين الأوكرانيين أن تشعر بالقلق إزاء الشباب العراقيين إلى صفوف الجيش الروسي، مشيرا الى ان الجانب العراقي أيضاً إلى أن قانون العقوبات العراقي ينص على أن العمل كمرتزق يعاقب عليه بشدة تصل إلى السجن المؤبد"، كما وضع المسؤولون العراقيون القرار في إطار موقف السياسة الخارجية الأوسع للبلاد.وأشار البيان إلى أن "الدبلوماسيين العراقيين أكدوا موقف الدولة الثابت بشأن الحياد وعدم التدخل في لأي ، وفقاً لدستور جمهورية العراق".وأشارت لجنة "اريد ان أعيش" انها ستعمل بالتنسيق مع في العراق، وتهدف إلى الحد من جهود التجنيد ومعالجة الانتهاكات القانونية ذات الصلة.وقال أوليه إيفاشينكو، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الأوكراني، إنه في شهر وحده، تم تحديد أكثر من 150 مواطناً أجنبياً من 25 دولة على أنهم تم تجنيدهم في الجيش الروسي، مع استعداد حوالي 200 آخرين للانضمام.وقال إيفاشينكو إن الحوافز المالية، وتسهيل الحصول على الجنسية الروسية، والعفو عن المجرمين المدانين، هي من بين الدوافع الرئيسية لانضمام الأجانب إلى الجيش الروسي .