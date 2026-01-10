Alsumaria Tv
العراق يتخذ إجراءات امنية عاجلة تحسبا لامتداد الصراع قرب حدوده

أمن

2026-01-10 | 02:38
السومرية نيوز – امني
كشفت مصادر امنية عراقية، عن اتخاذ جملة إجراءات امنية عاجلة على الحدود مع سوريا، تحسبا من امتداد الصراع في حلب الى المناطق القريبة من الحدود.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصادر قولها ان "دوائر القرار الأمني في البلاد تنظر بقلق إلى مسار الأحداث في حلب، لا سيما بظل هشاشة الوضع الأمني في بعض مناطق سورية القريبة من الحدود العراقية، واحتمالات أن تكون المواجهات مجرد بداية ستمتد إلى باقي مناطق قسد التي تسيطر عليها المحاذية للعراق في دير الزور والحسكة".
ووفقاً لمسؤول أمني عراقي رفيع، فإن "توجيهات عليا صدرت إلى القيادات العسكرية تقضي بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة لخطة ضبط الحدود المشتركة مع سورية من جهة محافظة نينوى والتي تسيطر عليها قوات قسد، مع التركيز على إعادة تقييم الانتشار العسكري وآليات المراقبة، ومستوى الجاهزية الميدانية، بما ينسجم مع طبيعة التهديدات المحتملة".
وأكد مسؤول، أن "التوجيهات استباقية في ظل تقديرات سورية ترجّح احتمال امتداد عمليات الجيش السوري، في المستقبل القريب، إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المحاذية للحدود مع العراق".
وأشار إلى أن "الخطة الجديدة لا تزال قيد المراجعة، وتستند إلى جملة من السيناريوهات المحتملة، من بينها موجات نزوح متوقعة، أو تحركات غير منضبطة لمجموعات مسلحة، أو محاولات تسلل لعناصر متطرفة".
اخترنا لك
غضب في بسماية وتحشيد للتظاهر.. كابوس "سيطرة الرستمية" يعود واجتهاد بصناعة "العقد المرورية"
03:44 | 2026-01-10
جابر "والي الشام".. من هو؟
03:29 | 2026-01-10
إيران.. استشهاد 8 من عناصر حرس الثورة في محافظة كرمانشاه
03:06 | 2026-01-10
اطلاق مشروع "تسليم النفس".. الاستخبارات الأوكرانية تتحرك بشأن التحاق العراقيين بالجيش الروسي
01:42 | 2026-01-10
قصة "الهياكل العظمية" بجامع براثا.. الأوساط الشعبية "مرتابة" من صمت الجهات المختصة
01:12 | 2026-01-10
وزير الداخلية يلغي عقوبة التوبيخ ويوجه باتباع الإجراءات القانونية للترقيات
15:23 | 2026-01-09

