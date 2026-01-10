جابر "والي الشام".. من هو؟

وكشفت السورية أن "جهاز الاستخبارات العامة وبالتنسيق المباشر مع الوزارة، تمكن من إلقاء القبض على العسكري العام لولاية في تنظيم الإرهابي المدعو نابغ زاكي القطميش، المعروف بلقب (جابر)".وذكرت الوزارة، في بيان لها، تفاصيل العملية الأمنية التي أدت لاعتقال القطميش، موضحة أن "عملية أمنية محكمة نُفذت في محافظة حلب قبل يومين، بعد متابعة دقيقة ورصد مكثف لتحركات المذكور".وخاضت قوات الداخلية السورية اشتباكاً مباشراً مع الإرهابي بعدما تمكنت الوحدات المختصة من مداهمة الموقع الذي كان يتحصّن فيه، مشيرة إلى أن الاشتباك انتهى بالسيطرة على الموقع واعتقاله دون تسجيل أي إصابات في صفوف القوة المنفّذة".وأفادت وزارة الداخلية السورية بأن قواتها ضبطت بحوزة المذكور حزاماً ناسفاً معداً للتفجير إلى جانب مجموعة من الأسلحة الحربية.وتتهم السلطات الأمنية القطميش بأنه "من أبرز القيادات العسكرية في التنظيم الإرهابي، والمسؤول عن التخطيط والإشراف على عدد من العمليات التي استهدفت مناطق مختلفة في ".وكشفت الداخلية السورية أن القطميش مسؤول عن العملية الإجرامية التي حاول التنظيم من خلالها استهداف إحدى الكنائس في حلب وتمكن عناصر الأمن من إحباطها.وأكدت الوزارة أن هذه "العملية النوعية تعدّ امتدادًا للجهود المستمرة في ملاحقة قيادات تنظيم داعش وتجفيف منابع دعمه، بما يعزز الأمن ويكرس حالة الاستقرار في عموم البلاد".ويأتي اعتقال نابغ القطميش ضمن سلسلة من الاعتقالات طالت قيادات تنظيم "داعش" في سوريا كان آخرها اعتقال طه "والي دمشق" في التنظيم المتطرف، إضافة إلى محمد شحادة "والي حوران".