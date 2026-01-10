غضب في بسماية وتحشيد للتظاهر.. كابوس "سيطرة الرستمية" يعود واجتهاد بصناعة "العقد المرورية"

ويحشد أهالي مدينة بسماية لتظاهرات حاشدة وقطع الطريق الرئيسي القادم نحو ، وفقا لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي رصدتها ، وذلك احتجاجا على قرار انشاء ونصب سيطرة جديدة ومحطة وزن للشاحنات، في مكان اعتبروه ناجم عن قرار خاطئ ولا يبرر الا لكونه يريد الاضرار باهالي المدينة لما سيتسبب به من زخم مروري كبير في عقدة حيوية وسكانية، في الوقت الذي تستطيع الجهات المختصة نصب محطة الوزن في مكان اخر قبل مدينة بسماية وليس أي في مكان الخروج باتجاه العاصمة بغداد.ويعكس القرار الأخير عن فوضى ولا منطقية اتخاذ القرارات خصوصا وان الجهات الحكومية قررت رفع سيطرة قبل عامين لما كانت تتسبب به من زخم مروري كبير، وسط توجه الحكومة لانهاء الاختناقات المرورية، ما يضع علامات استفهام كبيرة على القرار الأخير بنصب سيطرة جديدة دائمية ومحطة وزن للشاحنات الكبيرة وما ستتسبب به من عقدة مرورية شديدة التعقيد.