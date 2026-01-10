في بغداد.. اعتقال شخص حاول سرقة صيدلية بواسطة سكين

أعلنت قيادة شرطة ، عن اعتقال شخص حاول سرقة صيدلية بواسطة سكين.

وقالت القيادة في بيان، "بوقتٍ قياسي، تمكنت مفارز قاطع نجدة الدورة في قيادة شرطة من إلقاء القبض على شخص أقدم على محاولة سرقة إحدى الصيدليات، بعد تهديد الصيدلانية داخل الصيدلية بواسطة سكين بهدف الحصول على المال".

وجاءت هذه العملية وفق البيان "عقب ورود بلاغ إلى سيطرة الاستجابة السريعة (911)، حيث تحركت المفارز الأمنية فورًا إلى محل الحادث، وتمت السيطرة على الموقف وإلقاء القبض على المتهم وضبط الأداة المستخدمة".

وأضاف البيان "بعد إجراء التحقيق معه داخل مركز شرطة الخورنق، تبيّن أن المتهم مشترك بعمليات سرقة أخرى وبالأسلوب ذاته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصوليا".