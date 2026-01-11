ديالى تطيح بعصابة تنشر "الدولار المزوّر"

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بجهود أمنية متميزة، تمكنت قوة مشتركة من مركز شرطة كنعان وبإسناد فوج طوارئ الثاني، وشعبة استخبارات كنعان، وشرطة النجدة، من إلقاء القبض على عصابة متخصصة بترويج العملة الأجنبية المزورة والنصب على أصحاب المحال التجارية".وأضافت ان "العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة، حيث نُفذ واجب أمني محكم أسفر عن ضبط مبالغ مالية مزورة والعجلة المستخدمة في الجريمة، وتنظيم محاضر ضبط أصولية بحق المتهمين".وأشارت الى انه "قد اعترف أفراد العصابة خلال التحقيقات الأولية بتورطهم في هذه الجرائم، فيما جرى عرض القضية على القضاء المختص الذي قرر توقيفهم وفق المادة (281) من قانون العقوبات، تمهيداً لإحالتهم إلى العدالة".