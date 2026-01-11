وذكر المصدر للسومرية نيوز، أن مسلحين يرتدون الزي العسكري اقتحموا شركة صيرفة "سما "، وتمكنوا من سرقة مبلغ كبير لم تُحدد قيمته الدقيقة بعد.وأوضح المصدر أن المسلحين أجبروا إحدى الموظفات تحت تهديد السلاح على فتح الخزنة، حيث قاموا بالاستيلاء على الأموال والفرار إلى جهة مجهولة.وأكد المصدر أن قوة أمنية تحركت فور تلقي البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين وإيداعه التوقيف، فيما تواصل الأجهزة المختصة عمليات البحث والتحري لملاحقة اثنين آخرين لاذا بالفرار.