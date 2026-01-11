الشرطة كشفت خدعته واسقطته.. نهاية “متسول العربة” في بغداد

وذكر بيان للقيادة، ورد لـ ، أن "مفارز نجدة التابعة إلى قيادة شرطة ألقت القبض على شخص يمارس التسول بأسلوب احتيالي داخل الأزقة والفروع السكنية في منطقة السيدية، بعد الاشتباه بحالته أثناء تجواله مستخدمًا عربة مخصصة لذوي الإعاقة".وأضاف البيان، انه "بعد استيقافه والتحقق من وضعه، تبين أنه غير معاق ويتمتع بحالة صحية طبيعية، ويقوم بالتنكر واستغلال عربة المعاقين لاستدرار عطف المواطنين وجمع المساعدات بطرق غير مشروعة".ولفت إلى أنه "على الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصوليًا".