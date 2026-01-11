وذكر بيان للمديرية، ورد لـ ، انه "بعد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد المواطنين وهو يعتدي على منتسب مرور أثناء تأدية واجبه في ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا بحق هذا المواطن لانتهاكه السلوك العدواني تجاه منتسب المرور بعد محاسبته بسبب الوقوف الممنوع".وأكدت المديرية، "حرصها الشديد على جميع مواطنينا الكرام، وأن هذه التصرفات الفردية مرفوضة وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية".