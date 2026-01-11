بالفيديو.. رصد قوات أميركية تتجول في المناطق الغربية بالانبار

– امني

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه تجول القوات الأميركية وهي متجهة الى المناطق الغربية في محافظة .

وذكر ناشطون ان "رتل هذه القوات يصاحبها سيارات من القوات الأمنية العراقية".