15 توصية من عمليات بغداد لزائري الامام الكاظم "ع"

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى أبناء شعبنا العراقي والأمة الإسلامية جمعاء بذكرى استشهاد الأمام "عليه السلام" ، وبدورها تدعو قيادة العمليات إلى أتباع الوصايا والارشادات أدناه للحفاظ على امنكم وسلامتكم".وجاء في التوصيات ما يلي:1. ان اخوانكم في القوات الأمنية بكافة صنوفها وجدوا لحمايتكم والتعاون معهم واجب أساسي .2. الحفاظ على انسيابية حركة العجلات والأشخاص وعدم نصب مواكب العزاء وتقديم الخدمات في او الجزرات الوسطية .3. عدم تناول الأطعمة والمشروبات من الأشخاص غير المعروفين.4. المحافظة على الهدوء وفسح المجال أمام والتعاون معهم عند حدوث أي ظرف طارئ.5. عدم التدافع على المداخل المؤدية إلى الأماكن أو المصاعد أو عجلات نقل الزائرين.6. الإلتزام بالسير في الطرق المؤمنة من قبل الأجهزة الأمنية حصراً.7. عدم تصديق الإشاعات المغرضة أو الترويج لها والتي من شأنها إثارة الهلع بين المواطنين.8. إخبار الأجهزة الأمنية عن العناصر المشبوهة أو المندسين بين المواكب أو الأجسام الغريبة.9. ضرورة اخذ الحيطة والحذر بالنسبة لأصحاب المواكب وهم يؤدون خدمة الطبخ والتعامل الصحيح مع أسطوانات الغاز المستخدمة .10. تجنب خزن الوقود داخل المواكب والسرادق مهما كانت كمياته قليلة أو كثيرة وأبعاد مصادر النار عن الخيام أو السرادق.11. الانتباه إلى التوصيلات الكهربائية والاهتمام بالعزل الجيد وكذلك الانتباه إلى نصب المولدات والعاكسات الكهربائية في مكان بعيد وآمن عن المواطنين .12. عدم لمس الأشياء الغريبة والعبث بها والابلاغ عنها لأقرب مفرزة أمنية .13. تأمين مطافىء الحريق والتي تعتبر من أهم وسائل الأمان للمواكب ووضع البوسترات والفولدرات الإرشادية التي تم توزيعها من قبل والتي تتضمن كيفية استخدام مطافئ الحريق بكافة أنواعها.14. فسح المجال لعجلات الدفاع المدني وعجلات الطوارئ لغرض المرور لتأدية واجباتها.15. الاتصال بالخط الساخن(٩١١) والخطوط الخاصة بقيادة عمليات (٠٧٩٠١٩٣٦٣٧٨/٠٧٧١٧٧٥٢٥٥٢) من اي هاتف محمول عند حصول أي طارئ (لا سمح الله).