وذكر بيان للجهاز، ورد لـ ، انه "تمكن من تفكيك خيوط حادثة الحرق باستخدام مادة التيزاب، والتي أثارت الرأي العام في العاصمة ، والقبض على المتهم الرئيسي بتنفيذ الاعتداء على إحدى الفتيات".وقد أسهمت التحقيقات، وفق البيان، "في تتبع مسار الجريمة وتحديد هوية المنفذ، حيث جرى ضبطه بالجرم المشهود على خلفية قضايا مخدرات، الأمر الذي أتاح توسيع وكشف تفاصيل الحادثة بالكامل".وأضاف البيان، انه "خلال التحقيقات، أقرَّ المتهم بتنفيذ الاعتداء بدافع مادي، وبوجود تحريض وتخطيط من شخص آخر، في إطار فعل إجرامي منظم استهدف إلحاق أذى جسدي متعمّد بالضحية".وبيّنت التحقيقات أن "آلية تنفيذ الجريمة اعتمدت على أسلوب مباغت وسريع، جرى خلاله استهداف الضحية أثناء تواجدها قرب عجلتها، ثم الفرار من المكان، في محاولة لتضليل الجهات الأمنية وإخفاء الأدلة، إلا أن المتابعة الاستخبارية المتواصلة حالت دون إفلات الجناة من العدالة".