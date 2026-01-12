هروب موقوفة من مركز للشرطة شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، بهروب موقوفة من مركز للشرطة شرقي العاصمة .​

وقال المصدر في حديث لـ ، "هروب موقوفة من داخل مركز شرطة ضمن مقتربات منطقة ولاذت بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية شكلت فريقا للبحث عنها وفتح تحقيق بالحادثة".