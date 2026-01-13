سارق منافذ الكي كارد.. القبض على "الحوت" في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية تمكنت وبعد نصب كمين من الاطاحة بـ" " سارق منافذ الكي في منطقتي الشعلة والحرية وبعض مناطق من ".وأضافت ان "المتهم اعترف بالكثير من عمليات النصب والاحتيال"، مشيرة الى انه "تم تسليمه من قبل الاستخبارات الى في الحرية".