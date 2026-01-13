بعد اعتقاله.. كشف "الطريقة الاحتيالية" التي نفذها "الحوت" لسرقة منافذ الرواتب ببغداد

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم شرطة الحرية في قيادة شرطة القت القبض على شخص قام بالنصب والاحتيال على أصحاب منافذ الكي بأسلوب بسيط لكنه مخادع".وأضافت ان "المتهم كان يدخل إلى المنفذ ويتفق مع صاحبه على شحن بطاقة كي كارد تخصه، بحجة أنه يريد فقط تصوير الرصيد لغرض التقديم على ، وبعد تحويل المبلغ، يطلب من صاحب المنفذ الانتظار بحجة جلب الرقم من سيارته، ثم يهرب بدراجة نارية كانت متوقفة قريبًا من المكان".وأشارت الى انه "بعد هروبه، يقوم المتهم بتحويل المبلغ عن طريق الهاتف ويوقف البطاقة، مما تسبب بوقوع عدة حالات احتيال في مناطق مختلفة".وفي وقت سابق من اليوم افاد مصدر امني للسومرية نيوز، انه "بعد نصب كمين له تمكنت قوة امنية من الاطاحة بالحوت سارق منافذ الكي كارد والصيرفات في الشعلة و الحرية واغلب مناطق الكرخ وقد اعترف بالكثير من عمليات النصب والاحتيال، مبينا انه "تم تسليمه من قبل الاستخبارات الى في الحرية اجراء اصولي".