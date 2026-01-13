القبض على ثلاثة ارهابيين في بغداد ونينوى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "بحسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية واستكمالاً لجهودها الاستخبارية المستمرة للقضاء على المطلوبين والعابثين بأمن ، ووفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة وبعمليات نوعية متفرقة تمكن أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية في أقسام الاستخبارات والأمن في فرق المشاة (6 - 17 - 16) من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في العاصمة ونينوى".وأضافت ان "المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض سابقة وفق أحكام المادة (1/4) من حيث جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".