القبض على ثلاثة ارهابيين في بغداد ونينوى

أمن

2026-01-13 | 04:54
القبض على ثلاثة ارهابيين في بغداد ونينوى
89 شوهد

السومرية نيوز – امني
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن القبض على ثلاثة ارهابيين في بغداد ونينوى.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بحسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية واستكمالاً لجهودها الاستخبارية المستمرة للقضاء على المطلوبين والعابثين بأمن العراق، ووفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة وبعمليات نوعية متفرقة تمكن أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية في أقسام الاستخبارات والأمن في فرق المشاة (6 - 17 - 16) من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في العاصمة بغداد ونينوى".
وأضافت ان "المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض سابقة وفق أحكام المادة (1/4) من قانون مكافحة الإرهاب حيث جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
