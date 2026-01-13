من شبكة "الفوكستروت".. العراق يعلن الاطاحة بقيادات إحدى أخطر شبكات المافيا الدولية

وذكر بيان للجهاز، انه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وعمليات تعقّب داخلية وخارجية تمكن بالتنسيق مع للتعاون القضائي الدولي والسلطات الأمنية في باقليم من إلقاء القبض على قيادات اجرامية صادرة بحقهم مذكرات قبض محلية ودولية، وينتمون لشبكة (الفوكستروت) إحدى المافيات الدولية الخطيرة والمتورطة بالكثير من الجرائم المعقدة في عدد من دول العالم".وأضاف البيان، انه "تمت عملية الاعتقال بشكل متزامن في عدد من المحافظات، بعد محاولة الشبكة استغلال الأراضي العراقية كمنطلق لعملياتها الاجرامية".