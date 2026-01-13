مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث شمالي بغداد

كشف مصدر أمني، تفاصيل ما حدث شمالي ، مشيرا الى وقوع مشاجرة مسلحة.



وقال المصدر في حديث لـ ، مشاجرة لم تعرف اسبابها من قبل مجهولين مع حرس محطة وقود".

وأضاف المصدر "تم القبض على أربعة اشخاص اشخاص"، مشيرا الى أن "الوضع مسيطر عليه".



وكان مصدر أمني أفاد، قبل قليل، بوقوع اشتباكات باستخدام اسلحة خفيفة ومتوسطة ضمن شمالي .