في بغداد.. تأكيد أمني على عدم قطع أي طريق وتسهيلات لنقل الزائرين

أكد الفريق الركن وليد ، على ضرورة عدم قطع أي طريق خلال زيارة ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام).

وقالت القيادة في بيان، "بعد منتصف الليل الفريق الدرع الركن يؤكد على ضرورة عدم قطع اي طريق في عموم قواطع المسؤولية".

وفي بيان آخر، أعلنت عن فتح طريق مختصر مخصص لعجلات ، وذلك لتسهيل حركة نقل زائري الإمام (عليه السلام).

وأضاف البيان "يكون مسار الطريق من طريق 14 تموز – ، باتجاه الطريق المحاذي لسكة القطار قبل مجسر ساحة عدن، وصولاً إلى المؤدي إلى شارع وانتهاءً بساحة عدن".



ودعت القيادة المواطنين وسائقي العجلات إلى "الالتزام بالتوجيهات المرورية والتعاون مع القوات الأمنية، بما يسهم في انسيابية الحركة وتوفير أفضل الخدمات للزائرين".