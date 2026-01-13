الصفحة الرئيسية
الداخلية تعلن اعتقال تسعة مسلحين اعتدوا على عامل في بغداد
أمن
2026-01-13 | 17:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,202 شوهد
أعلنت
وزارة الداخلية
، عن اعتقال تسعة مسلحين اعتدوا على عامل بمحطة وقود شمالي
بغداد
، مشيرا الى انهم يدعون انتمائهم الى سرايا السلام.
وقالت الوزارة في بيان، "ألقت قوة من
الشرطة الاتحادية
القبض على تسعة مسلحين تورطوا بالاعتداء على أحد العاملين في محطة وقود يدعون انتمائهم الى سرايا السلام ضمن
منطقة الشعب
شرقي
بغداد
، بعد حادثة شهدت تبادلًا لإطلاق النار بين المسلحين والقوات الأمنية أثناء تنفيذ عملية القاء القبض".
وأضاف البيان أن "القوة الأمنية تحركت فور تلقيها بلاغًا بالحادث، حيث واجهت مقاومة مسلحة من قبل المتهمين، ما أدى إلى حصول تبادل لإطلاق النار، قبل أن تتمكن القوات من السيطرة على الموقف والقت القبض على تسعة من المتورطين دون وقوع خسائر بين صفوف القوات الأمنية".
وتابع البيان "مازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم"، مؤكدا أن "
الأجهزة الأمنية
ماضية في فرض القانون وحماية المواطنين والتعامل بحزم مع أي تجاوز يمس الأمن والاستقرار".
وكان مصدر أمني أفاد، قبل ساعات، بوقوع اشتباكات باستخدام اسلحة خفيفة ومتوسطة ضمن منطقة الشعب شمالي بغداد.
مقالات ذات صلة
القبض على صاحب شركة عمالة وامرأة اعتدوا على عاملة أجنبية في الكرادة
08:02 | 2026-01-04
الداخلية السورية تعلن اعتقال زعيم داعش في دمشق
16:08 | 2025-12-24
اعتقال 13 متهما بمشاجرات مسلحة في جانبي بغداد
02:21 | 2025-11-22
مقتل مطلوب واعتقال 3 بمطاردة أمنية واشتباك مسلح غربي بغداد
04:58 | 2025-12-01
بغداد
اعتقال
الشرطة الاتحادية
الأجهزة الأمنية
وزارة الداخلية
شرطة الاتحاد
منطقة الشعب
باكا
مالي
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
محليات
35.79%
13:15 | 2026-01-12
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
13:15 | 2026-01-12
توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين
محليات
27.67%
14:48 | 2026-01-12
توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين
14:48 | 2026-01-12
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
محليات
20.59%
10:10 | 2026-01-12
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
10:10 | 2026-01-12
المحافظات التي أعلنت عطلة رسمية الخميس
محليات
15.94%
06:00 | 2026-01-13
المحافظات التي أعلنت عطلة رسمية الخميس
06:00 | 2026-01-13
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
اخترنا لك
في بغداد.. تأكيد أمني على عدم قطع أي طريق وتسهيلات لنقل الزائرين
16:50 | 2026-01-13
مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث شمالي بغداد
16:27 | 2026-01-13
فيديو يرصد اشتباكات مسلحة شمالي بغداد
16:15 | 2026-01-13
اشتباكات مسلحة في الشعب شمالي بغداد
16:03 | 2026-01-13
من شبكة "الفوكستروت".. العراق يعلن الاطاحة بقيادات إحدى أخطر شبكات المافيا الدولية
11:04 | 2026-01-13
القبض على ثلاثة ارهابيين في بغداد ونينوى
04:54 | 2026-01-13
