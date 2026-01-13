الداخلية تعلن اعتقال تسعة مسلحين اعتدوا على عامل في بغداد

وقالت الوزارة في بيان، "ألقت قوة من القبض على تسعة مسلحين تورطوا بالاعتداء على أحد العاملين في محطة وقود يدعون انتمائهم الى سرايا السلام ضمن شرقي ، بعد حادثة شهدت تبادلًا لإطلاق النار بين المسلحين والقوات الأمنية أثناء تنفيذ عملية القاء القبض".

وأضاف البيان أن "القوة الأمنية تحركت فور تلقيها بلاغًا بالحادث، حيث واجهت مقاومة مسلحة من قبل المتهمين، ما أدى إلى حصول تبادل لإطلاق النار، قبل أن تتمكن القوات من السيطرة على الموقف والقت القبض على تسعة من المتورطين دون وقوع خسائر بين صفوف القوات الأمنية".



وتابع البيان "مازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم"، مؤكدا أن " ماضية في فرض القانون وحماية المواطنين والتعامل بحزم مع أي تجاوز يمس الأمن والاستقرار".

وكان مصدر أمني أفاد، قبل ساعات، بوقوع اشتباكات باستخدام اسلحة خفيفة ومتوسطة ضمن منطقة الشعب شمالي بغداد.