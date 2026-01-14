مصدر أمني: جميع الرحلات مستمرة في مطار بغداد

أفاد مصدر أمني، بأن جميع الرحلات مستمرة في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "لا يوجد اي توقف للرحلات الجوية ولا يوجد اي اغلاق لمطار الدولي".

وأضاف المصدر ان "جميع الرحلات مستمرة الى جميع الوجهات".

ويأتي هذا التأكيد في ظل تزايد التوقعات بقرب تنفيذ ضربة عسكرية أمريكية في .

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، الأربعاء، عن توقف عمليات القتل في إيران، مردفا "تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا".

وانتشرت احتجاجات في ‌معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.

واتهمت السلطات الإيرانية وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.