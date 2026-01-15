الإعدام شنقاً لقاتل شاب في "أبي صيدا" بمحافظة ديالى

وقالت الشرطة في بيان، إن المحكمة أصدرت حكمها بالإعدام شنقاً حتى وفق أحكام المادة 405 قتل تأكيداً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة، وردعاً لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين وسلامة المجتمع.وكانت منطقة زهيرات بناحية ابي قد شهدت في نهاية شهر أيار/ مايو في العام 2025 جريمة قتل بحق شاب بعمر 21 سنة، فيما القي القبض على أُسرة من أقرباء الضحية رجل وزوجته ونجلهما في المنطقة بعد أيام من الجريمة وضبط في منزلهم بندقية نوع كلاشنكوف.كما اكتشفت التحقيقات وجود تطابقا بين الظروف الفارغة للرصاص في مسرح الجريمة والبندقية المضبوطة واعترف نجل العائلة بتنفيذه جريمة قتل الشاب.