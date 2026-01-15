عمليات بغداد: الخطة الأمنية مستمرة حتى تأمين عودة آخر زائر من الكاظمية

وذكرت القيادة في بيان لها، أن الخطة تنفذ بمشاركة جميع التشكيلات الأمنية والخدمية والاستخبارية، مشيرةً إلى أنها ستستمر لحين انتهاء عملية التفويج العكسي وعودة آخر زائر بسلام، مع تأمين محاور العودة وتنظيم حركة السير؛ منعاً لأي خروقات قد تعكر أجواء الزيارة.كما ثمنت القيادة تعاون المواطنين والزائرين والتزامهم العالي بالتعليمات، سائلةً الله تعالى أن يتقبل الزيارة ويحفظ وأهله من كل سوء.