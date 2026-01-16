"الطموا حتى نشوف أخرتها وياكم!".. القبض على مصري في العراق

وبحسب التقارير، فإن المتهم كتب عبارات استفزازية اعتبرتها السلطات تجاوزا صريحا على الشعائر الدينية ومحاولة لإثارة الفتنة أثناء مرور المواكب الحسينية في ، من بينها: "الطموا حتى نشوف أخرتها وياكم!"، ما أثار غضب الرأي العام المحلي وأدى إلى فتح تحقيق فوري.وأكدت التقارير أن القبض على المتهم يأتي في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها العراقية لحماية المواكب الدينية خلال أيام عاشوراء، وضمان سلامة المواطنين ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن المجتمعي أو الإساءة للمشاعر الدينية.ويُتوقع أن يُحال المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وفق القوانين العراقية التي تجرّم الإساءة إلى المقدسات والشعائر الدينية.