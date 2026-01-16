الصفحة الرئيسية
"سي أن أن" تزعم: مقاتلون عراقيون تسللوا إلى إيران للمشاركة في قمع الاحتجاجات
أمن
2026-01-16 | 04:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
سي ان ان
530 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
نشرت شبكة "سي أن أن" (CNN) الأميركية، تقريراً نقلت فيه عن مصادر أمنية وعسكرية، مزاعم تفيد بتسلل مقاتلين عراقيين إلى الأراضي الإيرانية خلال الأسابيع الماضية، بهدف مساندة السلطات الإيرانية في مواجهة الاحتجاجات المستمرة هناك.
ونسبت الشبكة إلى مصدر أمني عراقي قوله إن نحو 5000 مقاتل من جماعات عراقية عبروا الحدود باتجاه
إيران
عبر منفذين حدوديين في جنوب البلاد، وهما: معبر الشيب في
محافظة ميسان
، ومعبر الزرباطية في
محافظة واسط
.
من جهته، أكد مصدر عسكري أوروبي للشبكة أن ما يقارب 800 مقاتل عبروا الحدود انطلاقاً من محافظات
ديالى
وميسان والبصرة، مشيراً إلى أن عملية العبور تمت تحت غطاء "أداء مناسك دينية" لتبرير تواجدهم، قبل انخراطهم في حملات القمع، حسب زعم المصدر.
ووفقاً لما أوردته (CNN)، فقد رُصد تواجد هؤلاء المقاتلين في عدة مناطق إيرانية توصف بـ"الحساسة"، ومن بينها مدينة همدان، حيث أشارت التقارير إلى مشاركتهم المباشرة في عمليات التصدي للمحتجين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
