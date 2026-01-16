"سي أن أن" تزعم: مقاتلون عراقيون تسللوا إلى إيران للمشاركة في قمع الاحتجاجات

ونسبت الشبكة إلى مصدر أمني عراقي قوله إن نحو 5000 مقاتل من جماعات عراقية عبروا الحدود باتجاه عبر منفذين حدوديين في جنوب البلاد، وهما: معبر الشيب في ، ومعبر الزرباطية في .من جهته، أكد مصدر عسكري أوروبي للشبكة أن ما يقارب 800 مقاتل عبروا الحدود انطلاقاً من محافظات وميسان والبصرة، مشيراً إلى أن عملية العبور تمت تحت غطاء "أداء مناسك دينية" لتبرير تواجدهم، قبل انخراطهم في حملات القمع، حسب زعم المصدر.ووفقاً لما أوردته (CNN)، فقد رُصد تواجد هؤلاء المقاتلين في عدة مناطق إيرانية توصف بـ"الحساسة"، ومن بينها مدينة همدان، حيث أشارت التقارير إلى مشاركتهم المباشرة في عمليات التصدي للمحتجين.