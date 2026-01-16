العراق وإسبانيا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب

وذكر بيان لوزارة الخارجية أنه "في إطار تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية ومملكة اسبانيا وبحضور سفير جمهورية العراق في ، جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين ووزارة الدفاع الاسبانية في الاسبانية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي أجراها الفريق أول ركن رئيس والوفد المرافق له إلى العاصمة الاسبانية مدريد، بناءً على الدعوة الرسمية الموجهة من قبل الاسبانية".وأضاف البيان أنه "تم عقد لقاءات رفيعة المستوى جمعت كل من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب ووزيرة دفاع مملكة إسبانيا مارغريتا روبليس، ورئيس أركان الدفاع الأدميرال تيودورو إستيبان، والسفير ، حيث بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين البلدين وإمكانية تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب".وبين أن "العلاقات العراقية‑الإسبانية شهدت تطوراً لافتاً في المجال العسكري، مع تأكيد الجانبين حرصهما على تعزيز الشراكة الأمنية وتوسيع مجالات التعاون الدفاعي والأمني".