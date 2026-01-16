اعتقال متهمين بالمخدرات في ميسان.. وفاة احدهما خلال الاحتجاز يدفع لتشكيل لجنة تحقيق

وذكر بيان للوزارة، انه "مفارز في تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق أحكام المادة (28) من قانون مكافحة ، وضبط بحوزتهم كمية تُقدّر بـ (1 كيلوغرام) من مادة الكرستال المخدرة، وذلك بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".وبين، انه "أثناء إجراءات الاحتجاز، وبعد فترة وجيزة، تدهورت الحالة الصحية لأحد المتهمين، واثناء نقله إلى إحدى لتلقي الإسعافات اللازمة، فارق الحياة".وأضاف البيان، "وانطلاقًا من مبدأ الشفافية والالتزام الكامل بتطبيق القانون، وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية مختصة للوقوف على ملابسات الحادث والتحقيق في مجمل تفاصيله، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق السياقات المعتمدة".