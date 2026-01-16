بغداد.. الاطاحة بمجموعة من تجار المخدرات

وذكرت المديرية في بيان،أنه “وفق معلومات دقيقة لقسم الاستخبارات والأمن في ، ومن خلال المفارز المشتركة، تمكّنت من إلقاء القبض على تسعة من تجّار ومروّجي المواد المخدرة، بينهم امرأة، خلال عمليات أمنية ونصب سيطرات نفّذتها المفارز المشتركة ضمن قاطع عمليات بغداد”.وأشار البيان إلى أن “العملية جاءت استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني متواصل”.واكد البيان “ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفق السياقات المعتمدة”.