عمليات بغداد تعلن انخفاض نسبة الجرائم في العاصمة

وقال في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "هناك مفارز مشتركة تنصب في أوقات محددة في مناطق ، الهدف منها تحقيق استتباب الأمن، وأيضاً متابعة كل الأمور التي تحاول تعكير صفو الأمن في العاصمة"، لافتاً الى أن "مهمة هذه المفارز منع انتشار والأسلحة غير المرخصة ومحاسبة العجلات غير المرخصة، ومنع حدوث الجرائم الأخرى".وأضاف أن "هناك جهوداً كبيرة تبذلها هذه المفارز، وهناك نتائج كبيرة في تحقيق استقرار الأمن، وأيضاً هناك انخفاض كبير في الجريمة في العاصمة بغداد من خلال متابعة للقوات الأمنية لهذا الجانب".