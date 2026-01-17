بالفيديو.. القبض على منتحلة صفة طبيبة ببغداد مارست الطب ست سنوات بمستمسكات مزورة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "بناءً على أمر قائد شرطة ، تمكنت مفارز قسم شرطة القبض على متهمة تنحل صفة طبيبة نسائية وتجميل، بعد تورطها بمزاولة مهنة الطب لـ6 سنوات، حيث اعترفت بالتهم المنسوبة اليه".وأضافت ان "المتهمة افتتحت عيادات غير مرخّصة وحازت على مستمسكات ووصولات مزورة استُخدمت في عمليات نصب واحتيال"، موضحة انه "تم ايداعها التوقيف وعرضها على المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".