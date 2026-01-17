بغداد.. القبض على مخالفين ومصادرة 133 بطاقة "ماستر كارد" وطائرة "درون"

وذكرت القيادة في بيان، أن مفارزها المشتركة ألقت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم ثلاثة ضُبط بحوزتهم (133 بطاقة ماستر ، وأختام لدوائر حكومية، وطائرة مسيرة "درون") بدون تخويل رسمي.وأضافت القيادة أن العمليات أسفرت أيضاً عن الاستيلاء على أسلحة وأعتدة غير مرخصة، فضلاً عن حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية في مناطق متفرقة من العاصمة.