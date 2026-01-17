الجيش العراقي يتولى إدارة "عين الأسد" بعد الانسحاب الأمريكي

أكدت ، اليوم السبت، أن الجيش العراقي سيتولى إدارة غربي بعد الانسحاب الأمريكي.

وقالت الوزارة في بيان، "أشرف رئيس أركان الجيش، الفريق الركن ، اليوم السبت، على توزيع المهام والواجبات على الأصناف والتشكيلات العسكرية في ، بعد انسحاب القوات الأمريكية منها وتولي الجيش العراقي إدارة القاعدة بالكامل".

وأضاف البيان أن "رئيس أركان الجيش تابع مراحل تسلّم الملف الأمني من خلال إشرافه الميداني على توزيع الأصناف والتشكيلات داخل القاعدة، والمتمثلة بلواء الخامس والستين وأفواجه، بالإضافة إلى توزيع المقرات الخاصة بقيادتي وطيران الجيش".

ووجّه يارالله وفق البيان "الجهات المعنية في القاعدة بتكثيف الجهود وتعزيز العمل المشترك والتنسيق والتعاون بين جميع القطعات الماسكة للقاعدة، والاستفادة من قدراتها وموقعها الحيوي".