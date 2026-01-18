تنويه للبصرة.. تفجير سيقع خلال ساعة

وقال اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنوه الجهد الهندسي، عن اجراء تفجير واتلاف مخلفات حربية سابقة اليوم الاحد ٢٠٢٦/١/١٨ بين الساعة ٨-١٠ صباحا وذلك ضمن مقتربات منطقة ارطاوي".