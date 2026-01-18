تفتيش واستطلاع مسلح في 3 مناطق ببغداد

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بهدف ديمومة امن مناطق محيط العاصمة، واصلت ومن خلال تشكيلات فرقتي المشاة "السادسة، السابعة عشر" ولواء المغاوير بإسناد الاجهزة الامنية والوكالات الاستخبارية الملحقة بها، تواصل تنفيذ ممارساتها الامنية للبحث والتفتيش المناطقي والاستطلاع المسلح في قضاء (الطارمية، ، ابي غريب)".وأشارت الى ان "ذلك يأتي حفاظاً على المنجز الامني المتحقق وتعزيز الأمن والاستقرار وانفاذ القانون ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين".