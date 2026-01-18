العثور على جثة فتاة "مقطعة" شرقي بغداد.. الأب والأخ في دائرة الاتهام

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة من الشرطة تلقت بلاغا بوجود جثة بالقرب من مكب للنفايات في منطقة النعيرية شرقي ".وأضاف المصدر، أن "القوة توجهت الى مكان الحادث وعثرت على جثة فتاة شبه مقطعة"، مبينا انه "حسب المعلومات الأولية الواردة فإن الفتاة قتلت داخل منزلها على يد والدها وشقيقها وأقدما على رميها".وتابع المصدر، أن "الشرطة فتحت تحقيقا موسعا للتوصل الى الاب والاخ بإجراءات أصولية".