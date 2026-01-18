اعتقال أم اعترفت بإغراق طفلها وقتله شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة من الشرطة اعتقلت امرأة تولد ٢٠٠٤ اقدمت على اغراق طفلها الرضيع داخل خزان ماء سعة ٥٠٠ لتر في حديقة منزلهم ضمن ناحية المشاهدة التابعة لقضاء الطارمية شمالي ، ما أسفر عن وفاته".وأضاف المصدر، أنه "بحسب اقوال الأم اعترفت صراحة بقيامها بهذا الفعل بحجة انها تعاني من حالة نفسية".