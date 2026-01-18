شرطة الرصافة تكشف جريمة "الفتاة المقطعة" وتعتقل الجناة

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لـ ، إن "مفارز قيادة شرطة ، المتمثلة بقسم شرطة ومركز شرطة النعيرية وفوج طوارئ الرصافة الثاني ودوريات نجدة بغداد الجديدة والاستخبارات، تمكنت من كشف جريمة قتل وإلقاء القبض على الجناة، وذلك بعد تلقي اخبار عبر خط الاستجابة (911) عن وقوع جريمة قتل ورمي جثة فتاة في إحدى مناطق جانب ".وأضافت الشرطة، "وعلى الفور تم التحرك السريع إلى محل سكن المشتبه بهم، الذين تبيّن أنهم والد المجني عليها وأخيها ضمن منطقة (النعيرية)، حيث أسفرت إجراءات البحث والتحري عن إلقاء القبض عليهما. وخلال التحقيق اعترف المتهمان بارتكاب الجريمة بدافع ما يُسمى بـ (غسل العار)".وتابعت القيادة، أنه "بالتنسيق مع في جانب الكرخ، وبمرافقة المتهمين، تم العثور على جثة المجني عليها داخل كيس ومرمية في أحد المبازل"، مشيرة الى "ايداعهما التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".