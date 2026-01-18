مكافحة الارهاب يعتقل 3 إرهابيين في الأنبار والسليمانية

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، إنه "استدامة لجهود ابطال المستمرة في استئصال ما تبقى من بقايا عصابات الإرهابية، اعتقل أبطالنا بالتعاون مع العراقي أحد الارهابيين في محافظة ".وأضاف الجهاز، أنه "بعملية مشتركة أخرى مع مديرية عمليات جهاز اسايش تمكن ابطالنا من القاء القبض على احد الارهابيين في ".وتابع الجهاز، "كما نفذ ابطال الجهاز عملية نوعية اسفرت عن القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة الانبار كان يعمل في ما كان يسمى (ولاية ديالى) بصفة امني كما عمل في ورش التفخيخ والتصنيع في عصابات داعش الإرهابي".ولفت الجهاز الى أن "عمليات أبطال جهاز مكافحة الارهاب تستند الى معلومات استخبارية دقيقة واوامر قضائية من قاضي تحقيق جهازنا، لتحقيق استراتيجية الجهاز في الوصول الى عراق آمن مستقر".