الاتحاد الأوروبي يحذر: رسوم ترامب ستقوض العلاقات عبر الأطلسي
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553449-639043335645608489.jpg
مكافحة الارهاب يعتقل 3 إرهابيين في الأنبار والسليمانية
أمن
2026-01-18 | 06:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
199 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أعلنت
جهاز مكافحة الإرهاب
، اليوم الأحد، اعتقال 3 إرهابيين في محافظتي
الأنبار
والسليمانية.
وقال الجهاز في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إنه "استدامة لجهود ابطال
جهاز مكافحة الإرهاب
المستمرة في استئصال ما تبقى من بقايا عصابات
داعش
الإرهابية، اعتقل أبطالنا بالتعاون مع
جهاز المخابرات الوطني
العراقي أحد الارهابيين في محافظة
الانبار
".
وأضاف الجهاز، أنه "بعملية مشتركة أخرى مع مديرية عمليات جهاز اسايش
اقليم كردستان
تمكن ابطالنا من القاء القبض على احد الارهابيين في
محافظة السليمانية
".
وتابع الجهاز، "كما نفذ ابطال الجهاز عملية نوعية اسفرت عن القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة الانبار كان يعمل في ما كان يسمى (ولاية ديالى) بصفة امني كما عمل في ورش التفخيخ والتصنيع في عصابات داعش الإرهابي".
ولفت الجهاز الى أن "عمليات أبطال جهاز مكافحة الارهاب تستند الى معلومات استخبارية دقيقة واوامر قضائية من قاضي تحقيق جهازنا، لتحقيق استراتيجية الجهاز في الوصول الى عراق آمن مستقر".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
