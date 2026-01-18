عملية نوعية تكتب نهاية مسار عصابة "شكوري بطحة" في بغداد

وذكر بيان للقيادة، انه "تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام ، وبعملية نوعية محكمة، من إلقاء القبض على عصابة تُعرف بـ(شكوري بطحة) المتخصصة بسرقة الدراجات النارية في جانب الكرخ، وذلك بعد متابعة دقيقة وجمع معلومات استخبارية أسهمت في تحديد أماكن تواجد أفراد العصابة".وجرت عملية القبض، وفق البيان، "بسرعة عالية وبالتزامن مع التنفيذ الفوري لأوامر القبض القضائية الصادرة بحقهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق وفق القانون".