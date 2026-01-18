مازالت في العراق.. اين انسحبت القوات الأميركية من عين الأسد وفكتوريا؟

وأشرف رئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن ، على توزيع المهام والواجبات على الأصناف والتشكيلات العسكرية في ، بعد انسحاب القوات الأميركية منها وتولي الجيش العراقي إدارة القاعدة بالكامل، طبقاً لبيان صدر، السبت، عن .وأكد الخبير في الشؤون العسكرية مخلد حازم لصحيفة الشرق الأوسط ان "انسحاب القوات الأميركية من القاعدة العسكرية، ليست له علاقة بالتوترات الإقليمية الحالية الناجمة عن احتمال اندلاع حرب أميركية - إسرائيلية مع ".واضاف ان "هناك جداول زمنية تم الاتفاق عليها عبر العليا الأميركية – العراقية، وفيها محددات زمنية تقتضي بانسحاب القوات القتالية نهاية 2025 من قاعدتي (عين الأسد) في و(فيكتوريا) في باتجاه قاعدة (حرير) في ".وتابع أن "القوات الأميركية ستنسحب بشكل عام من بحلول نهاية عام 2026، بحسب الاتفاقات المبرمة مع بغداد".لكن حازم يرى أن "القوات الأميركية أعادت تموضعها في أربيل وسوريا من خلال وجودها في قواعد؛ حرير في أربيل، وخراب الجير وشدادي في سوريا، وذلك يسهل عمليات الإمداد والمرور وبقية الإجراءات إزاء إمكانية التعرض للمخاطر في حال نشوب حرب جديدة بين وإيران".وذكر حازم أن " تبني اليوم أكبر قاعدة عسكرية في سوريا، ويبدو أنها ستقوم بنقل إلى هناك، لكن ذلك لن يبعد الأميركيون عن العراق حسب الاتفاقات الموقعة مع بغداد، وبخاصة بالنسبة للاتفاقية الأمنية المستدامة، واتفاقية الإطار الاستراتيجي... إن ما حصل هو إجراء إداري تم بموجبه تسليم مقر في القاعدة، إلى القوات العراقية".