الحشد يعلن الانتشار الميداني على الحدود مع سوريا

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللواء 25 في عزز انتشاره الميداني على الشريط الحدودي المحاذي لسوريا، وذلك في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى إحكام السيطرة على الحدود ومنع أي خروقات محتملة".وأضافت ان "التعزيزات شملت تأمين عدد من النقاط الحدودية الحساسة في منطقة طريفاوي – ، بهدف منع تسلل العناصر الإرهابية والحد من الأنشطة الإجرامية، فضلاً عن تعزيز الاستقرار الأمني وضمان حماية الحدود بشكل فعّال".ويأتي اشارت الى ان "هذا الانتشار ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى دعم القوات الأمنية، وتعزيز الجهد الاستخباري والميداني، بما يسهم في الحفاظ على أمن المناطق الحدودية ومنع استغلالها من قبل الجماعات الخارجة عن القانون".