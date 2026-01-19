العمليات المشتركة تكشف وضع الحدود.. خطوط دفاعية من العمق العراقي

وقال الفريق الدكتور ، رئيس خلية في ، ببيان ورد للسومرية نيوز، إن "الحدود العراقية مؤمَّنة بالكامل وتخضع لسيطرة محكمة من قبل القوات الأمنية المختصة".وأوضح أن "قيادة قوات الحدود، ووفق المهام الموكلة إليها، تواصل تنفيذ واجباتها الأمنية استنادًا إلى خطط مدروسة تعتمد على منظومات مراقبة متطورة، وإجراءات فنية وتقنية متقدمة، فضلاً عن تحصينات ميدانية رصينة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار على طول الشريط الحدودي".وبيّن أن "هناك، وبإسنادٍ من العمق العراقي وعلى امتداد الحدود، خطوطًا دفاعية متعاقبة وحصينة، مشغولة من قبل مختلف القطعات الأمنية العراقية وبجميع الصنوف والاختصاصات المطلوبة، الأمر الذي يعزز من قدرة القوات الأمنية على التعامل مع أي طارئ".وأشار إلى أن "هذا الانتشار المنظم يعكس الجاهزية العالية والتنسيق المستمر بين مختلف الصنوف الأمنية المكلفة بحماية حدود البلاد، ويأتي ذلك بالتزامن مع استلام الجيش العراقي بشكل كامل، في خطوة تؤكد بسط السيادة الوطنية وتعزيز قدرات القوات المسلحة في إدارة الملف الأمني بكفاءة عالية".