العمليات المشتركة تطمئن بشأن تأمين الحدود مع سوريا

وقال المحمداوي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "قطعاتنا العسكرية جاهزة لأي تسلل أو تقرب للعصابات الإرهابية من الحدود العراقية السورية"، مشيرا الى أنه "نطمئن مواطنينا بأن الحدود العراقية مع مؤمنة بالكامل".واضاف، أنه "اعتمدنا حرارية وطائرات مسيرة لمراقبة الحدود"، مردفا أن "طيران الجيش وجميع القطعات تراقب الحدود مع سوريا بشكل مستمر ودوري".