مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين إثر مشاجرة عائلية شرقي بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "مشاجرة عائلية اسفرت عن مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين بعد ان تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة (مسدس وبندقية)، ضمن منطقة أم الكبر والغزلان شرقي العاصمة".وأوضح أن "قوة أمنية تدخلت على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ عليهم أصولياً، إضافة إلى نقل شخص آخر متسبب بالمشاجرة إلى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".