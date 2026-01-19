العراق يكشف عن تحصينات على الحدود وبالخصوص مع سوريا

كشف ، الاثنين، عن إجراء تحصينات على الحدود الدولية وبالخصوص مع ، مؤكدا أن أي تقرب من الحدود سيواجه بفتح النار.

وقال الشمري وفق ، "نترقب ونتابع يومياً ما يجري في وتوقعنا هذه الأحداث قبل ثلاث سنوات".

وأضاف "أجرينا تحصينات على الحدود الدولية وبالخصوص مع سوريا وأجرينا حفر خندق شقي بمساحة 620 كم على طول الحدود"، مردفا "لدينا حرارية تعمل ليلاً ونهاراً في النقاط الحدودية".

ولفت الى أن "أي تقرب من الحدود العراقية سيواجه بفتح النار"، مضيفا "قطعاتُنا على الحدود كافية وجميعُها مسلحة بالعدّة والعدد".

وتابع "لدينا قطعات احتياط جاهزة للتدخل لأي أمر طارئ، وجميع الجهود الأمنية على الحدود العراقية مسنودة بطيران الجيش والقوة الجوية"، مؤكدا أن "حدودنا العراقية مؤمنة بالكامل ولسنا قلقين".