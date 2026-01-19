الحشد الشعبي يؤكد: الحدود مع سوريا مؤمّنة بالكامل

أكد ، أن الحدود بين وسوريا مؤمّنة بالكامل، وذلك بعد التطورات التي تشهدها المناطق السورية.

وقال قائد بالحشد الشعبي في بيان، "الحدود العراقية – السورية مؤمّنة بالكامل والتنسيق الأمني العالي مع قوات الحدود أسهم في إحكام السيطرة ومنع أي خرق أمني، ضمن جهود مستمرة لتعزيز الاستقرار وحماية البلاد".

وشهدت خلال الساعات الماضية تصعيداً عسكرياً في شمال وشرق البلاد، حيث اندلعت اشتباكات ضارية بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفصائل تابعة لحكومة دمشق، تركزت أعنفها في محيط واحد من أخطر السجون التي تضم معتقلي تنظيم " ".