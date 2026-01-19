اعتقال قيادي في "داعش" تسلل من سوريا الى العراق

وجاء في بيان للحشد، "نفّذ أمن ، قبل قليل، عملية نوعية بالغة الأهمية، أسفرت عن إلقاء القبض على قيادي داعشي خطير يُعد من أبرز وأخطر القيادات الميدانية في التنظيم الإرهابي".

وأضاف البيان أنه "حسب المعلومات الأولية، فإن المعتقل تسلّل من الأراضي السورية إلى ، ويُعد المسؤول المباشر عن مفارز في صحراء الموصل والأراضي السورية، حيث كان يشرف على التخطيط وإدارة العمليات الإرهابية، وتنظيم تحركات الخلايا النائمة في تلك المناطق".