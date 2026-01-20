سوريا تعلن عدد سجناء داعش الهاربين من السجون

وقالت الداخلية السورية ان نحو 120 عنصرا من "تنظيم " فروا من سجن الشدادي، وذلك خلافا لما نقلته و سائل اعلام كردية عن فرار 1500 عنصر من داعش بحسب قسد.وأضافت الوزارة أن من الجيش السوري وقوات خاصة تابعة لها دخلت مدينة الشدادي عقب عملية الهروب، وذكرت أن القوات الأمنية أعادت القبض على 81 من الفارين بعد عمليات تمشيط وتفتيش داخل المدينة ومحيطها، مؤكدة استمرار الجهود "لملاحقة البقية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا".واتهمت في وقت سابق، قوات قسد باطلاق سراح عدد من سجناء داعش، فيما ردت قوات قسد نفس التهمة بحق قوات دمشق.