سوريا تعلن عدد سجناء داعش الهاربين من السجون
أمن
2026-01-20 | 00:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,361 شوهد
السومرية
نيوز-امن
كشفت
وزارة الداخلية
السورية، اليوم الثلاثاء، عدد عناصر
داعش
الذين هربوا من سجن الشدادي خلال العمليات القتالية بين قوات دمشق وقوات قسد، مؤكدة اعتقال حوالي 70% منهم.
وقالت الداخلية السورية ان نحو 120 عنصرا من "تنظيم
داعش
" فروا من سجن الشدادي، وذلك خلافا لما نقلته و سائل اعلام كردية عن فرار 1500 عنصر من داعش بحسب
رواية
قسد.
وأضافت الوزارة أن
وحدات
من الجيش السوري وقوات خاصة تابعة لها دخلت مدينة الشدادي عقب عملية الهروب، وذكرت أن القوات الأمنية أعادت القبض على 81 من الفارين بعد عمليات تمشيط وتفتيش داخل المدينة ومحيطها، مؤكدة استمرار الجهود "لملاحقة البقية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا".
واتهمت
القوات السورية
في وقت سابق، قوات قسد باطلاق سراح عدد من سجناء داعش، فيما ردت قوات قسد نفس التهمة بحق قوات دمشق.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
داعش
سجناء
الشدادي
وزارة الداخلية
القوات السورية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
ﻹعادة
سورية
سوريا
+A
-A
