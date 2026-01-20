مشاهد تشبه "نفير الفتوى".. حشود في السليمانية تتوجه لسوريا للقتال "رجالا ونساء" (صور)

واظهر صور اطلعت عليها ، صعود عشرات الأشخاص من الرجال والنساء من سكان وكذلك من كرد المنتشرين في للتوجه الى سوريا، فيما حشد اخرون في للتوجه الى معبر سيمالكا الحدودي مع سوريا لغرض حمل السلاح والقتال مع قسد.ونظم الكرد يوم امس تظاهرات حاشدة امام القنصلية الامريكية وكذلك القنصلية التركية، كما عمدوا الى اسقاط العلم التركي وذلك احتجاجا على دعم قوات دمشق في عملياتها ضد قوات قسد، حيث ينظر الكرد للعمليات العسكرية بانها "بدافع قومي" وتستهدف الوجود الكردي وليست قوات قسد.ومن غير المعروف ما اذا كانت هذه التحركات شعبية عفوية ام ستكون مدعومة أيضا من السلطات الأمنية والسياسية في إقليم ، وما اذا كانوا يستطيعون الخروج بالفعل من للدخول الى سوريا، فضلا عن الاثار المتوقعة لهذه الخطوة وما اذا كان الجانب الأمريكي وحكومة دمشق ستعتبر هذه الخطوة "مساسا بامنها".