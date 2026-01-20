الحبس الشديد بحق مدانين بالمتاجرة بادوية "غير مفحوصة"

وقال القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " المركزية أصدرت حكماً بـالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدانين اثنين عن جريمة المتاجرة بالأدوية غير المرخصة خلافا لأحكام للقانون".وأضاف انه "ضبطت بحوزة المدانين كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر داخل أحد المخازن والتي لم تخضع للفحص المختبري الرسمي أو إجراءات السيطرة النوعية".وأشار الى انه "صدر الحكم بحقهما وفقاً لأحكام القرار 39/ 1 /ج لسنة 1994 المعدل بالقرار 135 لسنة 1996".